Вестминстерский суд Лондона сегодня рассмотрит вопрос об освобождении под залог Джулиана Ассанжа

Заседание будет вести судья Ванесса Барайтсер, которая в понедельник отказала США в экстрадиции основателя сайта «Викиликс». В Америке ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и раскрытии секретной информации. Более полутора лет Ассанж находится под стражей. До этого он 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в британской столицы.

