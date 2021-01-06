Вице-президент США, по сведениям New York Times, сказал Дональду Трампу, что не может изменить итоги выборов

Майк Пенс за обедом отметил, что у него нет на это полномочий, пишет газета. Ранее Трамп написал в «Твиттере», что вице-президент якобы может признать недействительными голоса выборщиков, которые были избраны, как утверждает Трамп, мошенническим образом. Вице-президент в качестве главы Сената сегодня будет председательствовать на заседании Конгресса, на котором должны утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена.
2021-01-06T05:18:12+03:00
2021-01-06T05:18:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 06 января 2021
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