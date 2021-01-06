На выборах в Сенат в американском штате Джорджия лидируют демократы

После подсчета половины бюллетеней, по данным телеканала Fox News, демократ Джон Оссофф опережает республиканца Дэвида Пердью с 53,3% голосов против 46,7%. Демократ Рафаэль Уорнок набирает 53,7%. В то время как у его соперницы республиканки Келли Леффлер 46,3%. От результатов голосования, зависит, какая из двух партий будет контролировать Сенат. Большинство в Палате представителей у демократов