Журналистка «Новой газеты» узнала голос экс-главы белорусского КГБ на записи о подготовке убийства Павла Шеремета

Ирина Халип пишет на сайте своего издания, что в 2011 году Вадим Зайцев угрожал ей расстрелом, когда она была под стражей из-за акций протеста против Александра Лукашенко. Ее муж, её муж, бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Санников, тоже опознал голос Зайцева. По его словам, тогдашний начальник КГБ грозил ему насилием в отношении жены и ребенка.

Днем ранее бельгийское издание EUobserver опубликовало запись, на которой, предположительно, бывший руководитель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев в апреле 2012 года обсуждает план убийства с помощью бомбы журналиста Павла Шеремета. В июле 2016 года Шеремет был взорван в своей машине в Киеве.