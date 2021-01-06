Норвежское агентство лекарственных средств сообщило о смерти двух человек после вакцинации от коронавируса

Глава агентства сказал, что будет проведена проверка является ли вакцина причиной летального исхода, или это совпадение. Смерть наступила через несколько дней после укола препаратом производства американской компании «Пфайзер» и немецкой «Байонтек». Первыми вакцину получили жители домов престарелых.