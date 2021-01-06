Национальный совет по иммунизации Боливии рекомендовал использовать вакцины от коронавируса из России и Китая

Как передает агентство ТАСС, российский препарат «Спутник» получил наивысшую оценку. Как сообщили ранее в Российском фонде прямых инвестиций, в страну планируют поставить более 2,5 миллионов доз вакцины. Еще 10 миллионов – в Венесуэлу, как заявлял президент страны.

