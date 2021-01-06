Демократы опережают республиканцев на выборах в штате Джорджия, передает каналы CNN и Fox News

Голосование завершилось этой ночью, продолжается подсчет бюллетеней. Борьба идет за два места в Сенате. От того, какой партии они достанутся, будет зависеть, кто будет контролировать верхнюю палату Конгресса. Сейчас 48 мест у демократов и 50 у республиканцев. Если у обеих партий будет поровну, то решающий голос будет у вице-президента, а с 20 января им станет член Демократической партии Камала Харрис. Большинство в нижней палате Конгресса принадлежит демократам.

