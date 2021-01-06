Конгресс США сегодня, как ожидается, утвердит победу на Джо Байдена на президентских выборах

Начало заседания запланировано на 21 час по московскому времени. По сообщениям СМИ, представители Республиканской партии собираются максимально затянуть процедуру, которая обычно занимает полчаса. Сторонники проигравшего на выборах президента Дональда Трампа намерены сегодня провести акцию в его поддержку в Вашингтоне.