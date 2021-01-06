Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в этом году на 2,6%

Ожидается, что восстановление экономики будет поддерживаться вакцинацией населения от коронавируса, ростом цен на промышленные товары и продолжением политики поддерживающих мер, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад банка. По его оценке, мировая экономика может вырасти в 2021 году на 4%, если прививки от коронавируса будут делать повсеместно.