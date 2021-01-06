Министр энергетики России отметил, что спрос на рынке нефти растет и худшая ситуация позади

Александр Новак назвал новогодним подарком решение Саудовской Аравии сократить добычу на миллион баррелей в сутки в феврале и марте, передает ТАСС. Это позволит России увеличить добычу на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале и еще на столько же в марте. Следующее заседание стран ОПЕК+ о параметрах добычи нефти состоится в начале марта.