Премьер Израиля заявил, что в стране будет введен третий всеобщий карантин

Он начнется в четверг и продлится две недели, передаёт «Интерфакс». Необходимость жестких ограничений Беньямин Нетаньяху объяснил ростом числа госпитализированных. Из-за нового, более заразного варианта коронавируса третий по счету карантин ввели накануне власти Великобритании, а в Германии его продлили до конца января.