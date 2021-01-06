Спецслужбы США подозревают Россию в масштабной хакерской атаке

По их сведениям, злоумышленники получили доступ к данным менее десяти правительственных агентств. С совместным заявлением выступили ФБР, Агентство национальной безопасности, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также офис директора Национальной разведки. О кибератаке стало известно в конце декабря. По данным СМИ, продолжалась в течение нескольких месяцев и стала самой длительной и масштабной в истории США. При этом президент Дональд Трамп ранее выразил сомнение, что за хакерами стоит Россия, и предположил, что причастен Китай.