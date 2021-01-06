Россия в феврале и марте увеличит добычу нефти, объявил министр энергетики Александр Новак

По его словам, в первый месяц будут дополнительно добывать по 65 тысяч баррелей в сутки, во второй месяц уже по 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем, передает ТАСС. Решение было принято в рамках группы стран ОПЕК+. В то же время Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти в феврале и марте на миллион баррелей в сутки, что должно поддержать цены на сырье.
2021-01-06T02:31:27+03:00
2021-01-06T02:31:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769398-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:31, 06 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на недавнее заявление депутата Госдумы о подарке территории История не начинается 1991 или 1936 годом. Казахи жили на этой земле много веков, со времен Казахского ханства и раньше, — написал Токаев в статье под названием «Независимость превыше всего»...
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)