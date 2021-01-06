Россия в феврале и марте увеличит добычу нефти, объявил министр энергетики Александр Новак

По его словам, в первый месяц будут дополнительно добывать по 65 тысяч баррелей в сутки, во второй месяц уже по 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с нынешним уровнем, передает ТАСС. Решение было принято в рамках группы стран ОПЕК+. В то же время Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти в феврале и марте на миллион баррелей в сутки, что должно поддержать цены на сырье.