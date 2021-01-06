Дональд Трамп, как сообщили в его штабе, сегодня выступит на митинге своих сторонников в Вашингтоне

Они требуют пересмотра выборов. Трамп написал в «Твиттере», что Вашингтон ими буквально наводнен. Сегодня Конгресс должен утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. Люди, которые его поддерживают, тоже выйдут на улицы. Полиция перекрыла движение транспорта в центре Вашингтона, перешла на усиленный режим несения службы и предупредила о возможности беспорядков.