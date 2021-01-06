Вариант коронавируса с высокой заразностью обнаружен уже более чем в 40 странах и территориях, сообщили в ВОЗ

Речь о штамме, который первоначально был зафиксирован в Великобритании. Та разновидность коронавируса, которую выявили в ЮАР, появилась в шести странах, передает ТАСС. Из-за распространения возбудителя инфекции, который стал распространяться быстрее, в мире вновь ограничивают авиасообщение.
2021-01-06T02:27:46+03:00
2021-01-06T02:27:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:27, 06 января 2021
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