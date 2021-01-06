Вариант коронавируса с высокой заразностью обнаружен уже более чем в 40 странах и территориях, сообщили в ВОЗ

Речь о штамме, который первоначально был зафиксирован в Великобритании. Та разновидность коронавируса, которую выявили в ЮАР, появилась в шести странах, передает ТАСС. Из-за распространения возбудителя инфекции, который стал распространяться быстрее, в мире вновь ограничивают авиасообщение.