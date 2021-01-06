Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о необходимости ввести в стране полный карантин

По его словам, Израиль вступает в самую опасную волну с начала пандемии. Глава правительства отметил рост числа госпитализированных. Как передает «Интерфакс», новые ограничения вступят в силу в четверг и продлятся две недели.
2021-01-06T02:26:56+03:00
2021-01-06T02:26:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:26, 06 января 2021
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