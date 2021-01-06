Американский грузовой корабль «Сигнус» сегодня покинет Международную космическую станцию

Он заберет с собой 2,5 тонны мусора. После того, как корабль будет отведен на безопасное расстояние, «Сигнус» проведет в космосе еще 20 дней для лётных испытаний и научных экспериментов, затем он будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

