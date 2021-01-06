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01:10, 06 января 2021

Федеральная налоговая служба с этого дня будет получать сведения об электронных кошельках граждан

Банки должны будут автоматически передавать информацию об открытии и закрытии кошельков, как это делают в отношении счетов физлиц, передает ТАСС. Эксперты отмечают, что власти давно контролируют подобные финансовые сервисы, которые уже не обеспечивают анонимность, поэтому специалисты не ожидают массовых отказов от них.



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