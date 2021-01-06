Мэр Москвы на встрече с президентом заявил о намерении утроить темпы строительства жилья по программе реновации

Сергей Собянин сказал Владимиру Путину, что это выполнимая задача. По его словам, график переселения уже разработан, передает «Интерфакс». При этом в декабре в столичной мэрии говорили о нехватке рабочих рук на стройках из-за того, что во время пандемии не могут приехать мигранты. Программа сноса пятиэтажек и других домов и строительство на их месте нового жилья стартовала в Москве в 2017 году. Снести должны более 5 тысяч домов, в которым живет около одного миллиона человек.
2021-01-06T01:10:10+03:00
2021-01-06T01:10:10+03:00
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01:10, 06 января 2021
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