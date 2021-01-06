Суд в Лондоне сегодня рассмотрит вопрос об освобождении Джулиана Ассанжа под залог

На днях суд отказался выдать основателя сайта «Викиликс» властям США, где ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и раскрытии секретной информации. Ассанж находится под стражей с тех пор, как в апреле 2019 года Эквадор отказал ему в убежище. До этого он укрывался в посольстве страны в Лондоне в течение семи лет.