Суд в американском штате Джорджия, где идут выборы в Сенат, отклонил иск Дональда Трампа

Юристы действующего президента утверждали, что власти штата ненадлежащим образом провели сертификацию результатов президентских выборов. Ранее суды отклонили уже около 60-ти исков команды Трампа с требованиями пересмотра итогов выборов. Тем временем, в штате Джорджия проходит голосование, по итогам которого определится, кто займет еще два места в Сенате. От этого зависит, у какой партии будет там большинство.
2021-01-06T01:09:01+03:00
2021-01-06T01:09:01+03:00
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01:09, 06 января 2021
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