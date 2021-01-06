Суд в американском штате Джорджия, где идут выборы в Сенат, отклонил иск Дональда Трампа

Юристы действующего президента утверждали, что власти штата ненадлежащим образом провели сертификацию результатов президентских выборов. Ранее суды отклонили уже около 60-ти исков команды Трампа с требованиями пересмотра итогов выборов. Тем временем, в штате Джорджия проходит голосование, по итогам которого определится, кто займет еще два места в Сенате. От этого зависит, у какой партии будет там большинство.