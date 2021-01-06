Американские спецслужбы заявили, что недавняя масштабная хакерская атака связана с Россией

По их данным, она затронула 18 тысяч клиентов компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов. При этом пострадали менее 10 правительственных агентств, говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также аппарата директора национальной разведки. В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к этой атаке, но затем президент Дональд Трамп сказал, что СМИ преувеличили ее масштаб и предположил, за действиями хакеров стоит Китай.