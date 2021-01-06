«Дождь» назвал случаи странных смертей и покушений, с которыми совпадают перемещения возможных отравителей Навального

Телеканал «Дождь» назвал несколько конкретных случаев странных смертей, с которыми совпадают перемещения сотрудников ФСБ из расследования Bellingcat об отравлении Алексея Навального. Речь идет о гибели от остановки сердца журналиста Тимура Куашева из Нальчика в августе 2014 года, смерти от асфиксии активиста Руслана Магомедрагимова в Каспийске в марте 2015-го и скончавшемся от инфаркта в поезде Тамбов — Москва в ноябре 2019 года лидере движения «Новая Россия» Никите Исаеве. В контексте расследования также упоминается – журналист Владимир Кара-Мурза – младший, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен). Случай с Кара-Мурзой находится в фокусе внимания расследовательской группы, подтвердил «Дождю» болгарский журналист Христо Грозев. Он отметил, что все озвученные в эфире «Дождя» случаи имеют определенные элементы совпадений с перемещениями предполагаемых отравителей Навального, но они требуют дополнительного расследования. На данный момент он отказался называть конкретные имена.