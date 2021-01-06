Пожилым людям в канун Рождества и в сам праздник не рекомендуется посещать церкви

Не все желающие смогут попасть на Рождественское богослужение в Храм Христа Спасителя. В связи с пандемией коронавируса Московская патриархия ограничит число участников ночной патриаршей службы. Как сказали ТАСС в храме, его вместимость составляет 350 человек. Пускать будут по пригласительным билетам.

В Русской Православной Церкви рекомендовали пожилым людям воздержаться от посещения храма в канун Рождества и в сам праздник. Об этом ранее сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Рождественская служба в главном храме страны состоится в ночь на 7-е января. Возглавит ее патриарх Кирилл. Онлайн-трансляция будет идти на федеральных телеканалах.