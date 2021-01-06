В Белграде в Парке Освободителей снова вспыхнет вечный огонь

Несколько дней назад памятник был поврежден вандалами, но городские службы восстановили его.

Монумент залили цементом и накрыли сверху ведром, на котором было написано. «Освободители? Нет, никогда». Комунальщики оттерли постамент в тот же день, но газо-подводящий механизм пришлось ремонтировать и памятник открывают только сегодня. Вандалов оперативно задержали. Одному 32 года, другому только 17. Выяснилось, что это не первый монумент, к которому они приложили руку. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сказал, что репутация столицы снова чиста и добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы фашистское зло больше не отравило ни одну юную душу. Младшему задержанному грозит обвинение в разжигании межнациональной розни и нетерпимости, а также порче имущества. Относительно старшего ТАСС сообщает, что в течении двух суток он предстанет перед работниками прокуратуры.



Вечный огонь в Парке Освободителей был зажжен 15 декабря на церемонии с участием Президента Сербии Александра Вучича и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.