Суд в Лондоне сегодня рассмотрит вопрос освобождения Джулиана Ассанжа под залог

Ранее та же инстанция отказалась экстрадировать основателя сайта Wikileaks в США, американская прокуратура намерена это оспорить.

За решеткой Джулиан Ассанж остается до рассмотрения апелляции стороны обвинения. Адвокаты австралийца с этим не согласны. По их мнению, для его выхода из тюрьмы есть серьезные основания. Юристы рассчитывают, что суд удовлетворит их просьбу изменить меру пресечения на залог. В тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона Ассанж остаётся со времени ареста в апреле 19 года. Это случилось после того как Эквадор лишил его политического убежища и Ассанжа силой доставили в тюрьму из посольства южноамериканской страны в Лондоне. В начале недели Центральный уголовный суд британской столицы заблокировал выдачу основателя сайта Wikileaks в США, сославшись на его психическое состояние и риск совершения им самоубийства в американской тюрьме. За океаном основателя сайта Wikileaks, который публиковал секретные документы Пентагона, Госдепартамента и других ведомств, обвиняют в шпионаже и взломе компьютеров. Ассанжу грозит до 175-лет тюрьмы. Он вину отрицает.

Власти Мексики объявили о готовности предоставить Ассанжу политическое убежище.