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23:03, 05 января 2021

Bellingcat считает возможной причастность сотрудников ФСБ к убийствам общественных деятелей на Северном Кавказе

Расследователи Bellingcat с большой долей вероятности считают возможной причастность сотрудников ФСБ к убийствам общественных деятелей на Северном Кавказе. Такой предварительный вывод можно сделать на основе данных о перемещениях по стране фигурантов расследования об отравлении Алексея Навального, которые были опубликованы в конце декабря. Об этом сообщил в эфире телеканала «Дождь» болгарский журналист Христо Грозев. По его словам, речь идет о той же группе из восьми человек, но теперь к ним прибавились еще два сотрудника института криминалистики ФСБ. Грозев отказался называть имена возможных жертв, но подтвердил, что расследователи выясняют обстоятельства странных смертей. Телеканал «Дождь» назвал в их числе смерть 26-летнего правозащитника Тимура Куашева из Нальчика. Он скончался от остановки сердца в августе 2014 года. На его теле нашли след от укола. Также активист движения «Садвал» Руслан Магомедрагимов умер от асфиксии в марте 2015 года в Каспийске. В контексте ведущегося расследования упоминается – общественный деятель Владимир Кара-Мурза – младший, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен), и политик Никита Исаев, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт). Все эти случаи имеют определенные элементы совпадений с перемещениями участниками группы предполагаемых отравителей главного критика Кремля, которые требуют дополнительного расследования, отметил Грозев.



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