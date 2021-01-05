Москва сделала подарок Санкт-Петербургу к Новому году в виде необходимых во время пандемии коронавируса медикаментов

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, прислали безвозмездно, передает интернет-издание «Фонтанка». Губернатор отметил, что у города есть свой запас лекарств, однако его не хватало. Кроме того, столичные власти поделились нужным медицинским оборудованием. Сейчас несколько автомобилей готовятся для его транспортировки. Беглов отметил, что его город тоже поможет Москве. Как именно, он не уточнил.

Накануне Петербург впервые обошел Москву по количеству новых заражений коронавирусом за сутки.