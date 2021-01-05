Россия ожидает улучшения ситуации на рынке нефти в апреле с учетом вакцинации во многих странах

В этом случае страна сможет продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран участниц организации. По его словам, решение принято только на 2 месяца, дальнейшие решения будут приниматься на следующей встрече, которая должна состояться в марте.
2021-01-05T22:32:37+03:00
2021-01-05T22:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2769360-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 05 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)