Россия ожидает улучшения ситуации на рынке нефти в апреле с учетом вакцинации во многих странах

В этом случае страна сможет продолжить восстанавливать свой уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания стран участниц организации. По его словам, решение принято только на 2 месяца, дальнейшие решения будут приниматься на следующей встрече, которая должна состояться в марте.