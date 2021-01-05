Численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя будет ограничена

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой Московская патриархия ограничит численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя. Об этом «Эху Москвы» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщается, на патриаршую службу в Храме Христа Спасителя будет допущено 350 прихожан.

При этом в целях защиты здоровья верующих люди старше 65 лет на службу попасть не смогут.