Z Архив новостей новости
5 3 6 63
Эксклюзив Эха 22:07, 05 января 2021

Численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя будет ограничена

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой Московская патриархия ограничит численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя. Об этом «Эху Москвы» сообщил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщается, на патриаршую службу в Храме Христа Спасителя будет допущено 350 прихожан.
При этом в целях защиты здоровья верующих люди старше 65 лет на службу попасть не смогут.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 216 6 6020 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 125 6 9803 01.01
Новости

Дмитрий Песков считает, что Владимир Путин хороший человек и не способен на преступления, которые ему приписывают Об этом он заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву…

5 63 6 5646
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 374 6 73165 29.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«Успехи медицины огромны» Смысл вакцинации в том, чтобы защитить людей. У нас смысл вакцинации в том, чтобы поразить население рекордными цифрами – и не важно, насколько они правдивы…

5 103 6 13466 17:33
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 350 6 52344 04.01
Новости

«Новая газета» узнала о высылке иностранцев, которые, по мнению ФСБ, угрожают безопасности РФ, без доказательств Ведомство, по данным издания, обычно мотивирует свои действия другими правонарушениями…

5 42 6 6699
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Великий Советский Союз рухнул от двух инъекций Михаила Горбачева: против страха и против репрессий Как бы там ни было, главное в личности Михаила Сергеевича то, что он оказался не душегубом, не маньяком власти, упивающимся страданиями и кровью других…

5 206 6 33957 11:17
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Нет никакой необходимости ликвидировать Алексея Навального. Потому что Алексей Навальный с точки зрения большинства населения является предателем и никогда у него нет никаких шансов получить поддержку…

5 76 6 13411 04.01
#слушать 39:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 588 6 102539 02.01
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 229 6 41012 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ожидания и реальность — 2021 Это давление, разумеется, будет сохраняться — и учитывая антироссийскую риторику новой американской администрации мы увидим немало интересных попыток взорвать ситуацию вблизи от российских границ…

5 32 6 6075 04.01
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Марков и Навальный, вокруг громких заявлений Действительно важно то, что подозрения выдвинуты против главы государства, а прокурорское расследование до сих пор не начато и это усиливает напряженность и недоверие в общественном мнении…

5 56 6 11049 15:17
Новости

Самолет, на котором, согласно расследованию ФБК, передвигается супруга экс-премьера Медведева Светлана, летал в Лондон Об этом свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, на которые обратило внимание интернет-издание «МБХ медиа»...

5 42 6 8493
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: В сентябре Путина будут пытаться свергнуть с поста президента Готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному штурму…

5 256 6 54680 09:18
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 8164 31.12

Популярное за неделю

Новости

Ряд смертей общественных деятелей в регионах совпали с визитом туда предполагаемых отравителей Алексея Навального На это обращает внимание телеканал Дождь…

5 60 6 42267
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 104352 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 3175 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 171 6 412547 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Тут много всего, несмотря на то, что публика еще лежит рожами в салатах и к реальной жизни не вернулась. Путинская Россия сообразила, что без уродов ей не выжить…

5 97 6 94822 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8933333
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4753516

Сегодня в эфире