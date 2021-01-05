Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале и марте

Такая договоренность достигнута на заседании стран ОПЕК+.

Итоговое соглашение глава российского Минэнерго Александр Новак сравнивает с новогодним подарком, но сюрпризом он ни для кого не стал. О том, что компромисс между Россией и Саудовской Аравии найден, несмотря на затянувшиеся переговоры, ведущие западные агентства сообщили за несколько часов до завершения встречи.

России вместе с Казахстаном разрешили увеличить добычу в течение февраля и марта. Доля нашей страны в одобренных ОПЕК+ объемах выше – Россия сможет производить дополнительно 65 тысяч баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, напротив, сокращает суточную добычу почти на полмиллиона баррелей. Примеру Эр-Рияда добровольно последуют еще несколько стран объединения. Суммарное снижение стран-экспортеров составит полтора миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне марка Brent дорожает на лондонской бирже на пять с лишним процентов. Стоимость мартовских фьючерсов превышает 53.5 доллара.

Следующий саммит ОПЕК+ пройдет в начале марта.