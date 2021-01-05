Группа Bellingcat проверяет причастность возможных отравителей Алексея Навального еще к нескольким преступлениям

Сотрудники ФСБ могут иметь отношение к смерти журналиста Тимура Куашева из Нальчика в 2014 году, лидера движения Новая Россия Никиты Исаева в 2019 и к покушению на политика Владимира Кара-Мурзу-младшего в 2017.

О том, что журналисты сейчас пытаются установить возможную связь между перемещениями сотрудников спецслужб, данные о которых были опубликованы в конце декабря и этими преступлениями, подтвердил сегодня в интервью телеканалу Дождь журналист Bellingcat Христо Грозев.

По словам Грозева, уже становится понятно, что у этих отравителей точно была операция на Северном Кавказе.

Ранее в эфире «Эха Москвы» Грозев говорил, что фигуранты расследования о покушении на Навального могут быть причастны еще к трем отравлениям и двум покушениям. Других подробностей он тогда не привел.