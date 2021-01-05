Владимир Путин считает важным не только отговаривать женщин делать аборты, но и помогать им поставить ребенка на ноги

Для этого надо создать необходимые условия, — сказал президент во время совещания по социальным вопросам, комментируя выступление губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Тот отметил, что в регионе удалось существенно увеличить процент отказов от искусственного прерывания беременности. По его словам, в Новгородской области после введения мер социального сопровождения беременных женщин количество отказов от абортов возросло с 9 до 12,5%.