Сторонник Алексея Навального Евгений Чупов, который уже второй год находится в Болгарии, получил статус беженца

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на государственное агентство по делам беженцев.

Первоначально россиянину отказали в получении этого статуса, однако новая проверка дала положительный результат, — говорится в сообщении портала Фактор БГ.

41-летний учитель английского языка, отец четверых детей участвовал в избирательной кампании в Мосгордуму, которую проводил директор ФБК Иван Жданов. Россию оппозиционер покинул после того, как дважды был задержан полицией, где к нему, по его словам, применяли физическую силу и угроз со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму. В России Чупов находится под следствием.