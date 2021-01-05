Стали известны фамилии людей, к отравлению которых могут быть причастны возможные отравители Навального

Стали известны фамилии людей, к отравлению которых могут быть причастны возможные фигуранты рааследования Bellingcat о покушении на Алексея Навального. В эфире телеканала Дождь журналист Христо Грозев подтвердил, что речь может идти о смерти журналиста Тимура Куашева, лидера движения Новая Россия Никиты Исаева, а также об отравлении Владимира Кара-Мурзы-младшего.

В конце декабря Грозев опубликовал данные о перемещениях возможных отравителей главного критика Кремля. Позже в эфире «Эха Москвы» он говорил, что эти люди могут быть причастны еще к трем отравлениям и двум покушениям. Других подробностей тогда он не привел.