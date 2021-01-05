Владимир Путин высоко оценил работу столичных властей во время пандемии коронавируса

При этом президент попросил мэра Сергея Собянина, который пожаловался на нехватку средств, «не прибедняться». Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем значительным, — сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

Собянин во время видеоконференции отметил, что в Москве не остановили практически ни одной городской ключевой программы. Он выразил надежду, что и в новом году эти программы будут выполнены, несмотря на все дефициты и проблемы. При этом он не исключил, что возможно, придется занимать деньги. На это Путин выразил уверенность, что ничего заимствовать не придется, а при необходимости власти Москвы смогут помочь и другим регионам.