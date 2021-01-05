В Норвегии скончались два человека после прививки от коронавируса

Это случилось спустя несколько дней после вакцинации, — сообщается на сайте норвежского Агентства лекарственных средств. Как передает ТАСС, обстоятельства гибели людей выясняются, в том числе, связано ли это с самим препаратом.

Прививочная кампания в стране стартовала в конце декабря. В стране используются вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Накануне стало известно, что португальская медработница умерла спустя 48 часов после прививки с использованием этой вакцины. Также сообщалось о гибели двух пожилых мужчин в Израиле. Связано ли это с вакцинацией, пока не установлено.