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21:02, 05 января 2021

Россия и Казахстан смогут в ближайшие два месяца нарастить добычу нефти

Об этом, как сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана, договорились участники совещания стран ОПЕК+. В общей сложности в феврале и марте две страны увеличат нефтедобычу на 75 тысяч баррелей в сутки. Большая часть этой квоты придется на Россию.

Этот прирост компенсируется за счет Саудовской Аравии, которая пропорционально сократит добычу на своих месторождениях.
Как отмечает агентство Bloomberg, достигнутая сегодня договоренность позволит всем участникам переговоров получить то, что им нужно: относительно высокие цены на сырье для Саудовской Аравии и увеличение объемов добычи для России.

На фоне этих новостей продолжился рост цен на нефть. Стоимость марки Brent превысила 53 доллара за баррель, WТI — 49,5.



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