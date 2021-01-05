350 прихожан смогут посетить Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Именно такой является вместимость храма, — сообщил ТАСС его ключарь Михаил Рязанцев. По его словам, все эти билеты уже распространены.

В свою очередь, зам.председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал «Эху Москвы», что численность верующих на ночной патриаршей службе будет ограничена в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой, поэтому принято решение использовать систему пригласительных билетов. Они распространяются через храмы и монастыри Москвы. При этом в целях защиты здоровья верующих люди старше 65 лет на службу попасть не смогут.

Рождественская служба в главном храме страны состоится в ночь на 7-е января. Возглавит ее патриарх Кирилл. Онлайн-трансляция будет идти на федеральных телеканалах.