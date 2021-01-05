Взрыв произошел в кафе автономного сербского края Косово и Метохия

Пострадали 42 человека, включая двоих детей. Четверо находятся в тяжелом состоянии, — сообщает национальное телевидение Сербии. Причина происшедшего неизвестна. По неофициальной версии речь идет о взрыве баллона с газом. На месте работают пожарные. Идет расследование.