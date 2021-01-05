Страны ОПЕК+, по данным источников СМИ, договорились о параметрах сокращения добычи нефти на февраль и март

Предполагается, что для России и Казахстана сделают исключение, позволив им немного увеличить добычу в следующем месяце на 65 тысяч и 10 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

В то же время собеседники агентства в делегациях сказали, что Саудовская Аравия добровольно сократит производство. Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Проходящая этим вечером по видеосвязи встреча почти завершилась. По ее окончании состоится пресс-конференция. Как ожидается, следующее заседание ОПЕК+ состоится в марте.