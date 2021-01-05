Московская патриархия ограничит численность верующих на рождественской службе в Храме Христа Спасителя

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой Московская патриархия ограничит численность верующих, которые смогут присутствовать на рождественской службе в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Численность будет ограничена, это правда. В связи с необходимостью ограничения количества присутствующих на Богослужении в Храме Христа Спасителя принято решение использовать систему пригласительных билетов, которых изготовлено необходимое количество для того, чтобы храм удовлетворял требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Эти пригласительные билеты будут распространятся через храмы и монастыри Москвы», — рассказал он.

По словам В.Кипшидзе, численность верующих на богослужении будет соответствовать нормам, которые предполагают обеспечению необходимой социальной дистанции в храме.