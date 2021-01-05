Политолог Аркадий Дубнов считает, что статья президента Токаева появилась не случайно накануне выборов в Казахстане

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов считает, что статья президента Камым-Жомарта Токаева появилась не случайно накануне выборов в Казахстане. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев опубликовал большую статью на казахском языке, в которой подверг жесткой критике высказывания думских депутатов, Никонова и прочих, повторявших в декабре путинские тезисы о «подарках русского народа» республикам бывшего СССР, но уже применительно к территориям северного Казахстана.

«Статья второго президента Казахстана, опубликованная сегодня, явно приурочена к парламентским выборам 10 января, которые не вызывают достаточно высокого интереса, поскольку реальной борьбы не предвидится, и результаты этих выборов очевидны. Победа провластной партии, лидером которой считается национальный лидер Нурсултан Назарбаев, не вызывает сомнений», — сказал А.Дубнов.

Но с учетом обстоятельств, отметил политолог, которые вновь обострили дискурс «национального, если не сказать националистического свойства в Казахстане», он был спровоцирован выступлением российского депутата В.Никонова о том, что север Казахстана не был заселен казахами, и это российская территория.

«Это потом было повторено в другом виде, более радикальном, депутатом Федоровым, который уже воспроизвел формулу, изложенную Путиным, о «подарках русского народа» постсоветским республикам, которые полагалось бы вернуть при выходе из СССР. Так вот эти заявления весьма обеспокоили казахстанскую общественность и усилили позиции национал-патриотов казахских, которые увидели в этом опасность для национального государственного суверенитета. Эту тему с точки зрения политик, достаточно грамотно использовал и Такаев, который пытается оседлать эту волну национальных интересов Казахстана, которым угрожает «великий северный сосед» со своими имперскими амбициями, и эту волну, которую несет в дискурс нынешней казахской действительности», — отметил он.

По мнению А.Дубнова, пусть эта статья и написана на казахском языке, и пусть в ней нет указания на то, что критике подвергаются именно российские депутаты, но «всем очевидно, что это как раз ответ на риторику из Москвы». «И это, я бы сказал, важный тренд ближайших перспектив отношений между Нурсултаном и Москвой», — заключил политолог.