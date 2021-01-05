Министры стран ОПЕК+ проводят заседание, где обсуждается уровень добычи нефти

Как пишут западные СМИ, в ходе предварительных консультаций Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса, который предполагает сохранение январского уровня добычи на февраль с увеличением производства в марте.

Также поступает информация о том, что Саудовская Аравия может дополнительно сократить нефтедобычу. Официально план пока не озвучен.

Тем временем, на фоне решения стран ОПЕК+ продлить переговоры, цены на нефть продолжают рост. Так, стоимость мартовских фьючерсов на марку Brent к вечеру достигла почти 53 долларов за баррель. WТI на февраль превысила 49,5.