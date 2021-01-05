Экономист Сергей Алексашенко считает, что вакцинация от коронавируса в США идет медленно и неэффективно. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», «проблема вакцинации в том, как организован этот процесс».

«Нужно очень серьезно относится к тому, как организуется вакцинация. В Америке идет вакцинация очень плохо, неэффективно. С одной стороны, меня это удивляет, так как там дефицита вакцин не существует. В Америке, если ты привил того, кто не входит в приоритетный список, на тебя может быть выписан штраф в 1 млн долларов», — рассказал он.

С.Алексашенко считает, что в отличие от США эффективно проводит вакцинацию Израиль. По словам Алексашенко, в той же Великобритании вакцинация проходит быстрее, чем в США.