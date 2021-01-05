Журналистку из Киселевска Наталью Зубкову вызвали на допрос в МВД по делу о клевете

Главного редактора издания «Новости Киселевска» Наталью Зубкову вызвали на допрос в МВД по делу о клевете. Как сказала сама журналистка в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это дело связано с ее публикацией о техническом состоянии и поборах в одной из школ Киселевска.

Вызов в полицию, уточнила Н.Зубкова, связан с ее статьей, которую она опубликовала про школу N24, в которой рассказала об аварийном состоянии здания этого образовательного учреждения и родительских сборах «на лампочки» при том, что на содержание школы деньги из бюджета выделялись регулярно.

«Ситуация тянется уже давно. Еще в прошлом году один из родителей школы 24 обратился ко мне, рассказав, что происходит в их школе. Родительский комитет в общем чате жестко выжимает спонсорские взносы с родителей, несмотря на то, что некоторые из родителей не имеют даже среднего прожиточного уровня и имеют финансовые трудности. Директор школы, когда к нему пришли эти родители, разговаривал в очень грубой форме. Школа в ужасном состоянии, канализация бежит посреди коридора, о чем я и написала в своей статье», — рассказала она.

Получить какой-либо комментарий от отдела образования Н.Зубковой не получилось. Власти города и прокуратура на жалобы Зубковой отвечали, что со зданием школы все в порядке.

По словам Зубковой, в ее материале есть выдержка из технического состояния школы, в которой говорится, что дальнейшая эксплуатация здания недопустима, а реконструкция здания на предмет сейсмоусиления нецелесообразна и сопоставима со стоимостью нового строительства.

«Школа непригодна по сейсмологическим параметрам, недопустима к эксплуатации. Рядом с территорией находится разрез по добыче угля ООО «Шахты 12», на которой периодически происходят производственные взрывы», — сказала она.

Журналистка заявила, что со школой может повториться сценарий сгоревшей в Кемерове из-за ошибок при строительстве и эксплуатации «Зимней вишни».

После публикации статьи, обсуждение продолжилось в соцсетях, на главного редактора издания посыпались угрозы и оскорбления в социальных сетях. «И однажды мне дали понять, что эта травля будет продолжаться до тех пор, пока я не удалю материал по 24 школе», — сказала она.

Журналистка обвинила своих оппонентов в вымогательстве и незаконной публикации персональных данных. Зубкова подала жалобу, но правоохранительные органы возбудили дело о клевете против нее самой.

По словам журналистки, инициатива допроса исходит от городского прокурора Алексея Трефилова в связи со вступлением в силу нового закона, предусматривающего крупные штрафы и лишение свободы за клевету.