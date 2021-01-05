В Охотском море потеряло ход судно «Герой Даманского»

На его борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Проблемы с траулером подтвердили в пресс-службе РосМорРечфлота. Причиной случившегося там назвали наматывание сетей на винт. Там отметили, что пострадавших нет, корпус и механизмы судна не повреждены. Загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Траулер лег в дрейф, к месту инцидента направлено спасательное судно, оно ожидается предположительно к завтрашнему вечеру. Пока рядом находится плавучая база, которая обеспечивает безопасность пострадавшего корабля. Метеоусловия в районе происшествия благоприятные.