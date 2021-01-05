Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал главным богатством страны «священную землю, унаследованную от предков»

Президент Казахстана Касым Жомар Токаев назвал главным богатством страны ее священную землю, унаследованную от предков. Никто извне не отдавал казахам занимаемую ими территорию. История не начинается 1991 или 1936 годом. Казахи жили на этой земле много веков, со времен Казахского ханства и раньше, — написал Токаев в статье под названием «Независимость превыше всего», опубликованной сегодня в республиканской газете.

Он отметил, что нынешние границы Казахстана признаны всем миром, их никто не оспаривает, а все территориальные споры окончательно разрешены.

Президент призвал противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев», которые сомневаются в территориальной целостности страны и защищать национальные интересы любым способом.

Никаких конкретных имен лидер Казахстана не назвал. В декабре депутат-"единоросс" Вячеслав Никонов сказал. что «территория Казахстана это большой подарок со стороны России и Советского Союза». МИД республики на это заявил, что такие высказывания наносят ущерб отношениям двух стран.

Статья Токаева не случайно появилась накануне выборов в Казахстане, — считает политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Дубнов напомнил, что официальной реакции из Москвы на статью Токаева пока нет.