Журналист израильского новостного сайта NEWSru.co.il Алла Гаврилова: В Израиле привилось уже около 1,4 млн граждан

Более миллиона израильтян уже получили первую дозу прививки от коронавируса. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент израильского новостного сайта NEWSru.co.il Алла Гаврилова, вакцинация проходит в быстром темпе, и желающих достаточно много.

«На сегодняшний день в Израиле было привито первой дозой Пфайзер 1,4 млн человек, это за первые две недели вакцинации. У нас есть порядок приоритетов, по которому вакцинируется население – первые были медработники, а во вторую очередь прививают людей старше 60 лет, затем с хроническими заболеваниями за 50 лет. И сейчас прививаются уже сотрудники полиции и военнослужащие. Следующие на очереди учителя. Вакцинация идет довольно быстро, желающих очень много», — рассказала корреспондент.

Люди, не входящие в приоритетную группу, ждут своей очереди, отметила она, как только подойдет их очередь, им сообщат, «поскольку должен быть запас вакцин на двухфазовую прививку». «Израиль ждет еще поставок вакцин Модерна, по технологии она так же дается в двух порциях. И пока неизвестно, когда поступит, может к весне. Молодые граждане ждут своей очереди, им сообщат, что их очередь наступила, и они тогда смогут прийти и привиться». – отметила она.