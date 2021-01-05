В России пенсии проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции

Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным. В общей сложности прибавку получат 32 миллиона человек. Для этой цели власти выделят 374 миллиарда рублей. Часть российских пенсионеров получила увеличенные выплаты еще в прошлом году.

