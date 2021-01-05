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18:33, 05 января 2021

В России пенсии проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции

Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным. В общей сложности прибавку получат 32 миллиона человек. Для этой цели власти выделят 374 миллиарда рублей. Часть российских пенсионеров получила увеличенные выплаты еще в прошлом году.



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